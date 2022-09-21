Вредные выбросы увеличивают риск госпитализации детей с аутизмом
Исследователи из Сеульского национального университета доказали связь между загрязнением воздуха и госпитализациями детей с аутизмом. Они подчеркнули, что даже кратковременное ухудшение экологической обстановки опасно для этой категории детей.
Новое исследование предполагает, что страдающие от расстройств аутистического спектра дети имеют повышенный риск госпитализаций, когда подвергаются загрязненному воздуху даже в течение очень небольших по продолжительности периодов времени. При этом максимальный риск отмечается у мальчиков, как установили учёные. Они пришли к выводу, что госпитализация по поводу таких характерных симптомов аутизма, как агрессивность, гиперактивность или даже членовредительство может быть предотвращена или сведена к минимуму за счет повышения качества воздуха.
Расстройства аутистического спектра - это нарушения развития нервной системы, которые проявляются целым рядом симптомов и разной степенью тяжести. Данные расстройства часто сопровождаются воспалительными и системными процессами, что означает, что в некоторых случаях симптоматику детей могут улучшить лекарства, пищевые добавки и правильное питание.
Даже кратковременное воздействие загрязнённого воздуха, как считают исследователи, может спровоцировать системное воспаление в организме и в мозге. Это увеличивает риск госпитализаций у людей с аутизмом. Предыдущие исследования были сосредоточены на связи между длительным загрязнением воздуха в течение многих лет и развитием расстройств аутистического спектра у детей. А теперь южнокорейские исследователи выясняли, может ли краткосрочное воздействие в течение нескольких недель или даже дней усугубить симптомы аутизма среди детей школьного возраста. (ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ)
Сеульский национальный университет
Здоровье
крупнейший и самый известный вуз Южной Кореи, расположенный в Сеуле
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