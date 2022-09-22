Главный виновник женских проблем: как понять, что у вас слишком много эстрогенов?

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женщине плохо

Доктор Эрик Берг объяснил, почему у многих женщин нарушается менструальный цикл и постоянно преследует ПМС. Причина найдена.

Симптомы ПМС могут продолжаться в некоторых случаях до 3-5 дней. Иногда бывает, что эти дни просто вычеркнуты из жизни. Перепады настроения, болезненные ощущения — привычный образ жизни нарушается. Постоянно тянет на сладкое или на соленое, а иногда и на то, и на другое. В чем же причина таких сбоев?

«Всю жизнь на женщину действуют эстрогены. Задача этой группы гормонов — помогать женщинам быть счастливыми и „светиться изнутри“. „Дары“ эстрогена — это нежная кожа, женственные формы, способность забеременеть и даже блеск в глазах и особая привлекательность во время овуляции», — говорит эксперт.

Если в организме гормональное равновесие, то все идет по плану. Но если баланс эстрогенов уходит в сторону их увеличения, начинаются проблемы. При избытке эстрогенов меняется фигура. Такой тип телосложения называют яичниковым - жир локализуется на бедрах, ягодицы увеличиваются в объемах.

Часто дает сбой менструальный цикл. Да и сами менструации приносят боль, могут возникать спазмы в нижней части живота с отдачей в поясницу.

К синдромам ПМС добавляется головная боль, отечность, раздражительное и тревожное настроение, высыпания на лице.

Когда женщина входит в период менопаузы, она начинает ощущать приливы, сбивается ритм сердца на более учащенный.

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Нередки и такие гинекологические патологии, как эндометриоз, синдром поликистозных яичников, бесплодие.

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Лечить симптомы при перечисленных состояниях нет смысла. Нужно решать главную причину всех этих нарушений - приводить в порядок гормональный фон.
Эрик Берг
Эрик Берг
Здоровье
Эксперт по кето-диете, специалист по интервальному голоданию
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