Главный виновник женских проблем: как понять, что у вас слишком много эстрогенов?

«Всю жизнь на женщину действуют эстрогены. Задача этой группы гормонов — помогать женщинам быть счастливыми и „светиться изнутри“. „Дары“ эстрогена — это нежная кожа, женственные формы, способность забеременеть и даже блеск в глазах и особая привлекательность во время овуляции», — говорит эксперт.

Симптомы ПМС могут продолжаться в некоторых случаях до 3-5 дней. Иногда бывает, что эти дни просто вычеркнуты из жизни. Перепады настроения, болезненные ощущения — привычный образ жизни нарушается. Постоянно тянет на сладкое или на соленое, а иногда и на то, и на другое. В чем же причина таких сбоев?Если в организме гормональное равновесие, то все идет по плану. Но если баланс эстрогенов уходит в сторону их увеличения, начинаются проблемы. При избытке эстрогенов меняется фигура. Такой тип телосложения называют яичниковым - жир локализуется на бедрах, ягодицы увеличиваются в объемах.Часто дает сбой менструальный цикл. Да и сами менструации приносят боль, могут возникать спазмы в нижней части живота с отдачей в поясницу.К синдромам ПМС добавляется головная боль, отечность, раздражительное и тревожное настроение, высыпания на лице.Когда женщина входит в период менопаузы, она начинает ощущать приливы, сбивается ритм сердца на более учащенный.Нередки и такие гинекологические патологии, как эндометриоз, синдром поликистозных яичников, бесплодие.Лечить симптомы при перечисленных состояниях нет смысла. Нужно решать главную причину всех этих нарушений - приводить в порядок гормональный фон.