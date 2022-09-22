Школьная форма оказалась опасной
Исследование обнаружило в школьной форме множество токсичных "вечных" химических элементов, которые связаны с раком и бесплодием. Оно проводилось американскими учеными из Университета Индианы.
Школьная форма делает всех детей визуально равными между собой, помогая нивелировать разницу в материальном достатке их семей, которая может повлиять на отношения внутри коллектива. Это главная причина, по которой значительное количество школ всё-таки используют форму. Однако исследование показало, что форма может представлять и некоторую опасность для здоровья детей. Такие предметы школьной формы, как пиджаки, рубашки и галстуки содержали особенно высокие уровни так называемых «вечных» химикатов или PFAS (полифторалкильные вещества)
PFAS известны в науке, как компоненты, для разложения которых требуются в естественной среде тысячи лет. Многочисленные исследования уже связывали их попадание в человеческий организм с риском рака и бесплодием. Эти химические вещества предназначены для придания поверхности грязе и водоотталкивающих свойств. Авторы исследования полагают, чтоб PFAS не место ни в какой одежде, и особенно в школьной форме.
Эта форма носится прямо на коже до 8 часов в день, и риску подвергаются дети, которые особенно уязвимы в плане разного рода падений и травм. PFAS десятками лет добавляют в текстиль для предотвращения окрашивания, они также используется в кухонной посуде, детских игрушках и даже некоторых источниках воды. (ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ)
Университет Индианы
Здоровье
общественный исследовательский университет США, ведущий кампус Индианского университета, расположенный в Блумингтоне, штат Индиана
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