Сколько раз в день должен есть школьник?

79 Фото: https://pixabay.com/ru/photos/%d1%80%d0%b5%d0%b1%d0%b5%d0%bd%d0%be%d0%ba-%d0%b8%d0%b3%d1%80%d0%b0%d1%82%d1%8c-%d0%b8%d0%b7%d1%83%d1%87%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d0%b5-%d1%86%d0%b2%d0%b5%d1%82-%d1%83%d1%87%d0%b8%d1%82%d1%8c-865116/
ребенок пишет

Врач-педиатр, детский гастроэнтеролог Марина Мягкова ответила на вопрос, который волнует многих родителей: сколько раз в день нужно кормить школьника?

Питание и пищевые привычки играют огромную роль в сохранении и укреплении иммунитета, нормального роста и развития ребенка. Особенно в период школьного возраста, когда организм растет наиболее активно и нуждается в постоянном подкреплении.

«Для здорового роста и развития каждому ребенку необходимо правильно и полноценно питаться. Элементарно должны быть силы усваивать и плотную, насыщенную школьную программу, и справляться с физическими нагрузками», — говорит эксперт.

Важно учитывать и тот момент, что сегодня большинство современных школьников, помимо общеобразовательной школы, посещают также дополнительные занятия в виде различных секций, кружков, репетиторов, многие активно занимаются спортом.

При таком активном и нагруженном образе жизни количество приемов пищи ребенка должно составлять не менее пяти. Режим включает в себя завтрак, обед, полдник, ужин, плюс один-два полноценных перекуса.

Эксперты назвали приемлемый вес школьного рюкзака


Когда включаем дополнительные порции, перекусы? Это может быть второй завтрак или перекусы после продленки, перед тренировкой. Они рассчитываются индивидуально и зависят от возраста ребенка, его спортивных и умственных нагрузок. 

В Белоруссии школьник обокрал отца, чтобы купить хомячков


Старайтесь, чтобы каждый прием пищи был полноценным и включал белки, жиры и углеводы.
Марина Мягкова
Марина Мягкова
Здоровье
Педиатр-гастроэнтеролог
Читать MedikForum.ru в
Нужно ли кормить маленьких детей перед сном и по ночам?
Лишний вес у ребенка: как его правильно корректировать?
Как приучить ребенка правильно питаться?
Теги : Марина Мягкова, школьник, питание школьника