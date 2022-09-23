Сколько раз в день должен есть школьник?

«Для здорового роста и развития каждому ребенку необходимо правильно и полноценно питаться. Элементарно должны быть силы усваивать и плотную, насыщенную школьную программу, и справляться с физическими нагрузками», — говорит эксперт.

Питание и пищевые привычки играют огромную роль в сохранении и укреплении иммунитета, нормального роста и развития ребенка. Особенно в период школьного возраста, когда организм растет наиболее активно и нуждается в постоянном подкреплении.Важно учитывать и тот момент, что сегодня большинство современных школьников, помимо общеобразовательной школы, посещают также дополнительные занятия в виде различных секций, кружков, репетиторов, многие активно занимаются спортом.При таком активном и нагруженном образе жизни количество приемов пищи ребенка должно составлять не менее пяти. Режим включает в себя завтрак, обед, полдник, ужин, плюс один-два полноценных перекуса.Когда включаем дополнительные порции, перекусы? Это может быть второй завтрак или перекусы после продленки, перед тренировкой. Они рассчитываются индивидуально и зависят от возраста ребенка, его спортивных и умственных нагрузок.Старайтесь, чтобы каждый прием пищи был полноценным и включал белки, жиры и углеводы.