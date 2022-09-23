Как сохранить здоровье в сезон простуд?

«Привыкшие к летнему теплу организмы становятся уязвимы перед сквозняками, перепадами температур и другими осенними сюрпризами. К тому же, в переходные периоды всегда приходят новые волны вирусных инфекций. А учитывая, что дети и молодежь кучкуются после каникул и обмениваются микробами, заболеть проще простого», — отмечает эксперт.

Осень — замечательное время года, красивое и живописное. Но на ряду со всеми его преимуществами, оно также несет повышенные риски и угрозы для нашего здоровья.Вот простые рекомендации, которые помогут минимизировать риски.Отдыхайте как можно больше, старайтесь не нарушать режим сна, спать достаточное количество часов, не переедать на ночь.Перед сном проветривайте помещение, отключайте все источники света, спите в полной тишине (никакого музыкального сопровождения или включенного телевизора).Именно ночью, когда мы спим, организм синтезирует гормоны, которые отвечают за восстановление.Не переохлаждайтесь, одевайтесь по погоде. Не пренебрегайте шапками, шарфами. Носите шапку в сумке, осенью погода резко меняется и шапка может неожиданно понадобиться.В осенний период отдавайте предпочтение чаю, а не кофе. Хороши чаи с добавлением шиповника, облепихи, малины, корицы, имбиря, гвоздики. Они не только придадут напитку аромат и вкус, но и помогут укрепить иммунитет.Питайтесь полноценно. Избегайте строгих диет в этот период, даже если очень хочется похудеть к Новому году. Низкая калорийность рациона в этот период может сыграть против вас и ослабить иммунитет. Белки и полезные жиры крайне важны в осенний период.Если хотите худеть, лучше добавьте физическую активность. Больше ходите пешком, чаще гуляйте на свежем воздухе. Тем более, если погода благоволит. Отличный лайфхак — отказаться от лифта!Не контактируйте с людьми, у которых есть признаки простудных заболеваний. Все вирусные инфекции передаются воздушно-капельным путем. Носите маску, пользуйтесь антисептиком.