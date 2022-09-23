Чем опасны многоразовые контактные линзы
Предназначенные для неоднократного использования контактные линзы более чем в три раза увеличивает риск заражения довольно редкой инфекцией. А она в свою очередь способна лишить зрения
Новое исследование британских учёных показало, что у пользователей многоразовых линз повышается в 3,8 раза риск акантамебного кератита. Это разновидность паразитарного поражения роговицы - прозрачного защитного внешнего слоя глаза. АК вызывает воспаление роговицы Есть разные факторы, увеличивающих риск этого кератита, и повторное использование линз, их ношение в течение ночи, либо в душе относятся к одному из них.
В опросе приняли участие свыше 200 пациентов офтальмологических больниц, включая 83 жертвы акантамебного кератита и 122 человека, у которых были другие проблемы с глазами. Установлено, что носившие многоразовые мягкие контактные линзы обладали почти в четыре раза более высоким риском развития АК, по сравнению с теми, кто носил одноразовые или однодневные линзы.
Принятия душа без снятия линз повышало вероятность инфекции в 3,3 раза, а он с неснятыми линзами увеличивал эту вероятность в 3,9 раза. По оценкам исследователей, до 62% случаев данной инфекции на территории Англии и прочих стран просто не случились бы, когда бы все носили одноразовые линзы. И в данном случае для здоровья гораздо безопаснее использовать простые очки. (ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ)
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