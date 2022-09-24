Помощники щитовидной железы: профилактика эндокринных заболеваний

«Какие саплименты способны помочь синтезу гормонов и корректной работы щитовидной железы? Железо, йод, селен, цинк, витамин С и Е. Это основные помощники. Сейчас разберем каждый из них по порядку», — говорит эксперт.

Огромное значение для предотвращения эндокринных заболеваний имеет грамотная профилактика. То есть начинать действовать нужно не тогда, когда вы уже заболели и проблема уже есть, а когда вы еще здоровы.Железо крайне необходимо для синтеза гормонов щитовидки. Нехватка железа негативно сказывается и на общем состоянии организма (усталость и слабость).Йод нужен для целого ряда реакций по превращению одних гормонов щитовидки в другие. В этой же цепочке важным звеном является селен. При нехватке селена есть риск развития диффузно-узлового зоба. Также селен препятствует окислительному стрессу.Цинк включает процессы синтеза гормонов щитовидной железы, помогает доставить их к месту назначения.Улучшить усвоение многих из выше перечисленных элементов поможет витамин С, также он необходим для синтеза гормоном щитовидного профиля. Это сильный антиоксидант, который принимает участие во многих процессах в организме.Для защиты клеточных мембран, профилактики диффузно-узлового зоба необходим витамин Е. Дозировки подбираем только по назначению врача! Это касается всех элементов, но в особенности йода. Его переизбыток может негативно сказаться на работе щитовидной железы.