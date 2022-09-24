Позы для сна, которых следует избегать — стресс для позвоночника
У каждого есть предпочтительный способ сна, однако врач предупредил, что одна конкретная поза может вызывать боль в суставах и другие проблемы со здоровьем.
Сон играет чрезвычайно важную роль в нашем здоровье и благополучии. Без достаточного количества мы изо всех сил пытаемся функционировать как физически, так и умственно. Но проблемы может вызвать не только недостаток сна, но и положение, в котором вы спите.
По словам семейного врача Татьяны Захаровой, спать на животе — наименее здоровый способ лежать.
«Боль в спине и сон могут существовать в постоянном цикле. Если у вас есть боль в спине, возможно, вы недосыпаете, потому что просыпаетесь от боли, а недостаток сна также может способствовать боли в спине, потому что у вашего тела недостаточно времени для восстановления тканей во время сна. Недавнее исследование показало, что жизнь с хронической болью может стоить человеку 42 минут сна, а эпизоды острой боли могут стоить 14 минут сна. Сон на животе — одна из худших поз при болях в спине, поскольку она оказывает неестественное давление на позвоночник», - говорит Захарова специально для МедикФорум.
Сон на животе заставляет вашу шею поворачиваться вправо или влево, и это положение может нарушить поток крови, лимфы и спинномозговой жидкости и может вызвать боль в суставах. Если вам трудно спать на спине, сон на боку или сон в позе эмбриона предпочтительнее, чем сон на животе.
Спящим на боку, которые не могут перейти на сон на спине, рекомендуется использовать подушку между коленями, которая выравнивает сгибатели бедра и нейтрализует позвоночник.
«Сон на спине — наиболее рекомендуемое положение, потому что позвонки на спине могут естественным образом выровняться в нейтральном положении без каких-либо изгибов или изгибов».
Сон на спине может быть полезнее для позвоночника, тогда как сон на правом боку полезен для сердца. Сон на животе — единственная поза, которая считается нездоровой, так как она очень нагружает позвоночник.
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