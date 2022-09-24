Позы для сна, которых следует избегать — стресс для позвоночника

«Боль в спине и сон могут существовать в постоянном цикле. Если у вас есть боль в спине, возможно, вы недосыпаете, потому что просыпаетесь от боли, а недостаток сна также может способствовать боли в спине, потому что у вашего тела недостаточно времени для восстановления тканей во время сна. Недавнее исследование показало, что жизнь с хронической болью может стоить человеку 42 минут сна, а эпизоды острой боли могут стоить 14 минут сна. Сон на животе — одна из худших поз при болях в спине, поскольку она оказывает неестественное давление на позвоночник», - говорит Захарова специально для МедикФорум.

«Сон на спине — наиболее рекомендуемое положение, потому что позвонки на спине могут естественным образом выровняться в нейтральном положении без каких-либо изгибов или изгибов».