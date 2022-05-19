Лучшая поза для сна, чтобы избежать болей в шее
По мнению экспертов Top Chiropractic, то, как вы спите, на самом деле может быть причиной боли в шее. Они дали несколько советов о том, как улучшить свой сон, что, в свою очередь, уменьшит боль в шее. Эксперты рекомендуют спать на спине, а если спать на спине невозможно, примите положение для сна на боку, сохраняя шею и позвоночник в нейтральном положении.
Они сказали:
«Мы стараемся не поощрять сон на животе, так как сон на животе означает, что ваша шея искривлена на время сна, а ваш позвоночник находится в скомпрометированном положении. Если вы спите на боку, ваша подушка должна быть достаточно широкой, чтобы сохранять нейтральное положение и не оставлять вашу голову приподнятой (согнутой вбок) или без поддержки».
Некоторые позы считаются более здоровыми, чем другие.
«В частности, спать на боку или спине считается более полезным, чем спать на животе. В любой из этих поз для сна легче поддерживать и уравновешивать позвоночник, что снижает давление на ткани позвоночника и позволяет мышцам расслабиться и восстановиться».
Лучшее положение для сна при болях в пояснице — на боку с подушкой или одеялом между коленями. Сон на боку также может облегчить симптомы у тех, у кого болит шея или спина. Выберите подушку с высотой или толщиной, которая соответствует расстоянию между вашей шеей и плечом.
«С более толстой подушкой ваша шея будет оставаться на одной линии с позвоночником, когда вы спите на боку, предотвращая боль и болезненность, сохраняя при этом правильное положение».
Когда спите на спине, старайтесь держать руки в одинаковом положении. Например, когда они оба лежат по бокам, предпочтительнее, чем один на лбу, так как это вызывает неровности в позвоночнике, что может способствовать боли в плече или шее».
Ранее Медикфорум писал о камнях в желчном пузыре.
Top Chiropractic
Здоровье
Некоммерческая организация, которая занимается здоровьем шеи и позвоночника (США).
Оставить комментарий