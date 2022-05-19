Лучшая поза для сна, чтобы избежать болей в шее

«Мы стараемся не поощрять сон на животе, так как сон на животе означает, что ваша шея искривлена на время сна, а ваш позвоночник находится в скомпрометированном положении. Если вы спите на боку, ваша подушка должна быть достаточно широкой, чтобы сохранять нейтральное положение и не оставлять вашу голову приподнятой (согнутой вбок) или без поддержки».

«В частности, спать на боку или спине считается более полезным, чем спать на животе. В любой из этих поз для сна легче поддерживать и уравновешивать позвоночник, что снижает давление на ткани позвоночника и позволяет мышцам расслабиться и восстановиться».

«С более толстой подушкой ваша шея будет оставаться на одной линии с позвоночником, когда вы спите на боку, предотвращая боль и болезненность, сохраняя при этом правильное положение».