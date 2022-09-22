Врач Продеус назвал обычную капусту антираковым продуктом
Употребление обычной белокочанной капусты помогает снизить вероятность раковых заболеваний, постулирует иммунолог Андрей Продеус.
Капуста – традиционный овощ в российских широтах: многим наши хозяйкам хорошо известны рецепты питательных блюд с использованием капусты. Ее состав, в свою очередь, отличается наличием калия, магния, фосфора, кальция, железа, а также витаминов А, В1, В2, В6, C, E, РР.
По словам врача Андрея Продеуса, еще одни несомненным достоинством этого доступного овоща является его антираковые свойства.
«Белокочанная капуста может защитить организм от онкологических заболеваний. В этом продукте содержится сульфорафан – вещество, которое предотвращает развитие опухолей, в том числе злокачественных», - объяснил врач.
Продеус уточнил, что под влиянием сульфорафана злокачественные клетки начинают гибнуть. Данное вещество сдерживает рост раковых клеток и, в конечном счете, вызывает их апоптоз (самоуничтожение). Известно, например, что подобным образом этот компонент капусты воздействует на клетки, из которых формируются опухоли молочной железы, желудка.
«Сульфорафан активизирует восстановление белков клеток организма – защитников от канцерогенов и окислителей, свободных радикалов».
Ранее портал MedikForum.ru писал о том, какое «простое занятие» может на треть снижать риск рака.
Андрей Продеус
ЗОЖ
врач педиатр-иммунолог, доктор медицинских наук, профессор
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