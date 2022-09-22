Врач Продеус назвал обычную капусту антираковым продуктом

«Белокочанная капуста может защитить организм от онкологических заболеваний. В этом продукте содержится сульфорафан – вещество, которое предотвращает развитие опухолей, в том числе злокачественных», - объяснил врач.

«Сульфорафан активизирует восстановление белков клеток организма – защитников от канцерогенов и окислителей, свободных радикалов».