При каких патологиях помогают тейпы? Мнение остеопата
Остеопат Антон Епифанов высказал свое мнение относительно того, работают ли тейпы и есть ли вообще у этого метода лечения доказательная база.
У тейпирования сегодня достаточно много сторонников, как среди обывателей, так и в околомедицинской среде. Но работают ли они на самом деле?
«Сторонники тейпов утверждают, что тейпирование работает за счёт непривычного положения кожной складки и усиления кровообращения в этой области, и улучшения лимфооттока. На самом деле это так не работает. Даже если происходит усиление кровообращения за счёт механического раздражения кожи в этом участке, это не уменьшает боль и не улучшает кровообращение в органах/мышцах под кожей», — говорит специалист.
Что касается мнения относительно того, что и цвет тейпов также влияет на результат и эффективность процедуры, вообще не поддается никаким комментариям. Очевидно, что это фантазии.
Эффективность тейпов условно проверена и доказана только в одном случае — когда их используют при спортивных травмах, растяжении связок. По сути, в данном случае тейпы работают, как обычный эластичный бинт, задача которого — хорошо зафиксировать место повреждения или травмы. Не более того.
А вот на эффективность или выносливость спортсмена тейпы никакого влияния не оказывают. Поэтому их лечебный эффект, мягко говоря, под большим вопросом. Чаще это дань моде.
Антон Епифанов
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Остеопат
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