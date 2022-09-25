При каких патологиях помогают тейпы? Мнение остеопата

53 Фото: https://pixabay.com/ru/photos/%d1%82%d1%80%d0%b0%d0%b2%d0%bc%d0%b0-%d0%bf%d0%be%d0%b2%d1%80%d0%b5%d0%b6%d0%b4%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d0%b5-%d1%84%d1%83%d1%82%d0%b1%d0%be%d0%bb-%d0%b1%d0%be%d0%bb%d0%b8-4583035/
спортивная травма

Остеопат Антон Епифанов высказал свое мнение относительно того, работают ли тейпы и есть ли вообще у этого метода лечения доказательная база.

У тейпирования сегодня достаточно много сторонников, как среди обывателей, так и в околомедицинской среде. Но работают ли они на самом деле?

«Сторонники тейпов утверждают, что тейпирование работает за счёт непривычного положения кожной складки и усиления кровообращения в этой области, и улучшения лимфооттока. На самом деле это так не работает. Даже если происходит усиление кровообращения за счёт механического раздражения кожи в этом участке, это не уменьшает боль и не улучшает кровообращение в органах/мышцах под кожей», — говорит специалист.

Что касается мнения относительно того, что и цвет тейпов также влияет на результат и эффективность процедуры, вообще не поддается никаким комментариям. Очевидно, что это фантазии.

Диетолог сообщила, в каких случаях не нужно есть свежие яблоки


Эффективность тейпов условно проверена и доказана только в одном случае — когда их используют при спортивных травмах, растяжении связок. По сути, в данном случае тейпы работают, как обычный эластичный бинт, задача которого — хорошо зафиксировать место повреждения или травмы. Не более того.

Никакой боли и дискомфорта: что такое кинезиотейпирование?


А вот на эффективность или выносливость спортсмена тейпы никакого влияния не оказывают. Поэтому их лечебный эффект, мягко говоря, под большим вопросом. Чаще это дань моде.
Антон Епифанов
Антон Епифанов
Здоровье
Остеопат
Читать MedikForum.ru в
ОРТЕКА стала крупнейшей сетью кинезиотейпирования в России
Тейпирование лица: реальная польза или дань моде?
Бесполезные пищевые привычки, которые точно не приведут вас к похудению
Теги : Антон Епифанов, тейпы, тейпирование