При каких патологиях помогают тейпы? Мнение остеопата

«Сторонники тейпов утверждают, что тейпирование работает за счёт непривычного положения кожной складки и усиления кровообращения в этой области, и улучшения лимфооттока. На самом деле это так не работает. Даже если происходит усиление кровообращения за счёт механического раздражения кожи в этом участке, это не уменьшает боль и не улучшает кровообращение в органах/мышцах под кожей», — говорит специалист.

У тейпирования сегодня достаточно много сторонников, как среди обывателей, так и в околомедицинской среде. Но работают ли они на самом деле?Что касается мнения относительно того, что и цвет тейпов также влияет на результат и эффективность процедуры, вообще не поддается никаким комментариям. Очевидно, что это фантазии.Эффективность тейпов условно проверена и доказана только в одном случае — когда их используют при спортивных травмах, растяжении связок. По сути, в данном случае тейпы работают, как обычный эластичный бинт, задача которого — хорошо зафиксировать место повреждения или травмы. Не более того.А вот на эффективность или выносливость спортсмена тейпы никакого влияния не оказывают. Поэтому их лечебный эффект, мягко говоря, под большим вопросом. Чаще это дань моде.