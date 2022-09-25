Эксперт рассказал об эффективных методах профилактики проблем с венами

«Если у вас сидячий образ жизни или вы много стоите, у вас может быть больше проблем с венами. Когда в какой-то части венозной системы давление повышено, это может привести к такой проблеме, как варикоз. Вены могут увеличиться не только на ногах, но и в пищеводе (это называется варикозное расширение вен пищевода), а также в нижней части прямой кишки (это называется геморрой)», — говорит эксперт.

Вены — это сосуды, по которым кровь возвращается от ног и кончиков пальцев рук обратно к сердцу. В этой крови уже нет кислорода. Уникальная особенность венозной системы в том, что у нее нет насоса. То есть кровь движется только благодаря сокращению и движению мышц.Когда мы говорим о проблемах в нижней части ног, как правило, мы имеем дело с хронической венозной недостаточностью. Здесь нарушается отток венозной крови. Это приводит к расширению вен, сосудистым звездочкам, флебиту (воспаление стенок вен) и к тромбозу глубоких вен.Вот некоторые симптомы, которые возникают при недостаточном потоке крови в венозной системе. Первый — это симптом тяжелых ног. Далее идут отеки ног и лодыжек.Появляется боль в ногах и синдром беспокойных ног. Также возможны поражения кожи. Она может становиться блестящей, могут выпадать волосы на ногах, появляется зуд, меняется цвет кожи в нижней части ног.У многих женщин проблемы с венами в нижней части ног возникают после беременности и родов. Это связано с эстрогеном, избыток которого может влиять на венозную систему.Одним из лучших средств для решения проблем с венами в нижней части ног эксперт называет экстракт листьев красного винограда, который также помогает при увеличенной печени и увеличенной селезенке.Лист красного винограда отлично снимает воспаление, а также помогает сбалансировать проницаемость капилляров.Также доктор рекомендует делать простые упражнения — прыжки, который помогут усиливать поток лимфы и прогонять ее по венам.Хорошим методом профилактики являются регулярные пешие прогулки, нужно регулярно двигаться. Старайтесь не сидеть и не стоять на протяжении длительного времени.