Нужен ли сахар детям и какие дозы безвредны?

«Повышенное потребление сахара снижает иммунитет ребёнка и приводит к частым ОРЗ, снижает аппетит и может увеличить риск развития сахарного диабета, ожирения и инсулинорезистентности у детей», — говорит специалист.

Педиатр Анна Левадная рассказала, чем именно вреден сахар для детей.Все дети любят сладкие напитки. Между тем, сладости сокращают отрицательно влияют на потребление ребенком других, более полезных продуктов. То есть после съеденной шоколадки или сладкого йогурта ребенку вряд ли захочется есть суп или салат.Именно поэтому первое знакомство со сладостями и сахаром должно состояться как можно более поздно.Когда тяга к сладкому появляется с раннего детства, в будущем это приводит к серьезным проблемам со здоровьем.Значит ли это, что сладкое вообще не имеет право на присутствие в рационе? Может, но от общего дневного колаража сладости не должны занимать более 10-15%. Если в граммах, то это примерно 25-30 грамм сладостей или максимум 5 чайных ложек добавленного сахара.Иногда мы даже не замечаем, сколько скрытого сахара потребляем. Например, в 200 мл сладкого йогурта содержится примерно 10 г сахара (две чайные ложки).Не дарите детям конфеты на Новый год или День рождения. Выбирайте более полезные с точки зрения здоровья подарки. Отличной альтернативой сладостям могут стать фрукты.