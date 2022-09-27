Ради долголетия нужно пить кофе
Исследование австралийских учёных показало, что кофе вполне может быть частью здорового питания. И даже в том случае, если мы каждый день выпиваем по две-три чашки.
Раньше кофе не советовали людям, которые следили за своим здоровьем, а теперь со стороны учёных и врачей всё чаще звучат рекомендации другого рода. Эксперты из Австралии выяснили, что любители кофе, как правило, живут дольше и обладают более прочным сердцем, чем их ровесники, которые каждый день кофе не пьют.
Причём эти преимущества справедливы для всех видов кофе, включая те, которые содержат кофеин или не содержит его. Полученные результаты позволяют твердо предположить, что умеренное употребление кофе можно считать частью здорового питания. И они рекомендуют людям для укрепления здоровья в день выпивать по две-три чашки кофе.
Впрочем, если смотреть на разные сорта кофе и их влияние на продолжительность жизни, то здесь всё-таки выстраивается определённый рейтинг. На первом месте по уровню пользы находится молотый кофе, который максимально увеличивает продолжительность жизни. За ним идёт кофе без кофеина, ну а на последнем месте самый популярный в России растворимый кофе. (ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ)
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