Эксперт объяснил, от чего зависит скорость старения

«Чтобы замедлить процесс старения, нужно устранить причины, которые разрушают клетки и ухудшают работу органов. Одна из причин — это поврежденные белки. Они повреждаются при соединении с сахаром. Так образуются конечные продукты гликирования. Из-за них ткани теряют эластичность и человек выглядит старше», — объясняет специалист.

Доктор Эрик Берг рассказал, какие именно факторы и условия способны ускорить старение организма и можно ли повернуть эти процессы вспять.Также ускорить старение способен дефицит витаминов (А, D, Е, К и омеги-3). Все эти элементы необходимы организму для построения новых клеток.Крайне негативное влияние на сохранение молодости оказывает гормон стресса кортизол. Вообще, он придуман природой, чтобы помочь нам выжить. Но когда уровень кортизола постоянно зашкаливает (хронический стресс), прощай молодость. Клетки не обновляются, коллаген разрушается, мышцы становятся слабыми, а кожа не такой упругой.Еще один гормон, который необходим для замедления старения — это гормон роста. Без него клетки также не будут обновляться, а молодость — это способность к быстрой регенерации.Способно ли влиять на выше перечисленные процессы питание? Доктор Берг утверждает, что видимый антивозрастной эффект оказывает кето-диета (отказ от углеводов, предпочтение белкам в пище). Наибольший эффект возможен при сочетании такого типа питания с системой интервального голодания.Лишенный углеводов рацион поможет стабилизировать кортизол, а интервальное голодание запустит процессы самоочищения и обновления организма на клеточном уровне.