Как правильно выбрать детский творожок: рекомендации педиатра

«ВОЗ рекомендует знакомить с творогом ребёнка с 9 месяцев, поэтому не верьте маркировке возраста на продуктах промышленного детского питания», — говорит эксперт.

Педиатр Анна Левадная рассказала, как правильно выбрать детский творожок и на что нужно обратить особое внимание при выборе этого продукта.Отдавайте предпочтение тем творожкам, в которых нет никаких наполнителей. По вкусу и желанию ребенка вы можете добавить в продукт сами, все что захотите: ягоды, фрукты и так далее. При этом будете уверены в натуральности и безвредности такой добавки.Всегда внимательно читайте именно ингредиентный состав мелкими буквами, а не то, что производитель написал большими буквами на фасаде этикетки. Зачастую можно обнаружить скрытые компоненты, которые ребенку совсем не нужны. Чаще всего это сахар. Не давайте изделия с сахаром ребенку до двух лет.Сахар также может быть «замаскирован», как «концентрированный сок». Это уловка маркетологов. Как правило, в таком концентрате, помимо сахара, есть еще и красители. Творожки, в составе которых есть концентрированных сок, лучше не давать ребенку до года.Совсем не обязательно приобретать именно детских творожок. Он ничем не отличается от качественного взрослого, то есть самого обычного натурального творога. Смело берите его и знакомьте ребенка с продуктом.Но помните, что все молочные продукты, которыми вы будете кормить малыша, должны пройти пастеризацию.