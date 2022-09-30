Как подготовиться к приёму врача-косметолога?

Первое, что вам нужно понять, — что именно вас в себе не устраивает и что вы хотели бы поменять. Это поможет более точно озвучить проблему специалисту и поставить перед ним максимально конкретную задачу.Если вы выделили сразу несколько проблемных зон, определите приоритетную. Это позволит проработать ее более тщательно.Если у вас есть какие-то сомнения, обязательно озвучьте их специалисту! Возможно, они оправданы и тогда доктор тем более должен о них знать. А если нет — специалист аргументированно развеет все ваши сомнения и поможет правильно расставить акценты.⠀Перед консультацией старайтесь убрать макияж с лица, тогда доктор сможет объективно оценить состояние кожи и сразу увидеть весь объем предстоящей работы. Не надо ничего маскировать, наоборот, покажите косметологу все проблемные зоны.⠀Обязательно запишите все лекарства, которые вы принимаете на данный момент. Покажите этот список доктору. Могут быть противопоказания, несовместимость и так далее.⠀Если у вас есть хронические патологии, расскажите о них врачу перед процедурой.⠀Если вы уже посещали косметологический кабинет ранее и проделывали какие-то процедуры (особенно это касается аппаратных), также поставьте доктора в известность. Это крайне важно при назначении и проведении целого ряда процедур, как инъекционной косметологии, так и аппаратных методик.