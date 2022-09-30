Что есть, чтобы не болеть?

«Каждое утро выпивайте стакан воды с лимоном. При попадании в организм он делает состав нашей внутренней среды более щелочным. Это позволяет лечить желудочно-кишечные заболевания, уменьшать их симптомы, а также способствует улучшению обмена веществ и активизирует работу кишечника», — говорит доктор.

Врач-кардиолог Ольга Бокерия рассказала, какие продукты нужно обязательно включить в свое меню для профилактики различных заболеваний.⠀Чаще ешьте груши, яблоки, бананы. В этих фруктах много пектина. Клетчатка необходима для профилактики запоров и рака.Сделайте все свои перекусы максимально полезными. На бутерброд можно положить веточку сельдерея с ореховым маслом. Специя поможет улучшить пищеварение, благотворно сказывается на здоровье органов зрения. Также сельдерей полезен при изжоге и наличии воспалительных процессов в организме.Ореховое масло — отличный источник полиненасыщенных жирных кислот, которые помогают бороться с плохим холестерином.Помимо питания, уделите внимание своему эмоциональному здоровью. Откажитесь от разрушающего вас чувства обиды и вины. Чаще отмечайте для себя свои положительные качества и достижения, вам наверняка есть за что себя похвалить.Здоровый эгоизм и любовь к себе помогут вам избежать депрессии, которая является первопричиной многих заболеваний, в том числе сердечно-сосудистых. ⠀