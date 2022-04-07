Нутрициолог рассказала, зачем ощелачивать организм и насколько полезна вода с лимоном

Нутрициолог-биолог Евгения Новикова объяснила, как ежедневное употребление воды с лимоном влияет на ощелачивание организма и на здоровье в целом.





О том, что организм нужно ощелачивать слышали многие, а вот зачем — знают далеко не все. Вот что по этому поводу говорит наш эксперт.





«Есть такое понятие, как кислотно-щелочное равновесие в организме, которое наше умное тело постоянно старается поддерживать. Чтобы нейтрализовать закисление, организм начинает доставать из костей, органов и клеток очень важные минералы, тем самым, уводя нас в дефициты! Так увеличивается риск возникновения кист, опухолей, ускорения процессов старения, размножения паразитов, грибков, болезнетворных бактерий», — объясняет специалист.





Что способствует закислению организма? Неправильное питание. Нужно минимизировать количество спиртных напитков, сладостей, кондитерских и хлебо-булочных изделий, молочных продуктов, кофе.





К чрезмерному закислению также приводят сбои в работе пищеварения. Из-за этого начинают копиться токсины, а это прямой путь к закислению. Паразиты, живущие в нас, грибы, в том числе кандида, тоже производят огромные объемы токсинов. Желательно не кормить этих незваных гостей.





Кислая среда — идеальное пространство для развития различных воспалительных процессов. Чтобы уменьшить уровень закисления собственного организма, необходимо откорректировать питание. Ешьте сырые фрукты и овощи, пейте больше чистой воды, в том числе с добавлением лимона, огурца или имбиря (достаточно нескольких долек).





Но и злоупотреблять ощелачиванием тоже не стоит. Во всем важен баланс! Особенно это касается тех, кто страдает повышенной кислотностью желудка и гастритами.