Зависимость от смартфона связана с поиском смысла жизни
Ученые из Университета Кэмпбелла в США пришли к удивительному выводу. Особо сильная зависимость от смартфона оказалась связанной с поисками смысла в жизни.
Американские исследователи опросили более полутора тысяч человек, и эта работа показала, что чем более осмысленной является жизнь, тем реже люди тянутся к смартфону. А вот если этого смысла нет, и человек не очень понимает, что ему делать в будущем, как жить, и с кем строить отношения, то он чаще тянется к мобильному устройству.
На первый взгляд, выводы этого исследования кажутся несколько странными, поскольку сегодня смартфоны имеются у подавляющего большинства людей, и многие очень активно ими пользуются. Но оказывается, для кого-то смартфон - это необходимый инструмент, а для кого-то - заменитель страстей человеческих. Зависимость от смартфона - хорошо известное психологам и психиатрам явление. Сегодня если у молодого человека изъять на один-два дня смартфон, то уже можно будет столкнуться с явными признаками ломки, включает тревожное состояние, депрессивные симптомы и повышенный уровень стресса.
Авторы исследования доказали, что чем больше смысла есть в жизни человека, тем меньше он зависит от смартфона. А значит, нам нужно стремиться делать жизнь более осмысленной, поскольку в этой самой зависимости нет ничего хорошего или полезного. (ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ)
Университет Кэмпбелла
Здоровье
частный баптистский университет в Буйс-Крик, Северная Каролина. Он был основан в 1887 году баптистским министром Я.А. Кэмпбеллом
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