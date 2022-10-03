Депрессия в среднем возрасте увеличивает риск на деменции на 80%

«У людей, которые впали в депрессию в позднем возрасте, риск развития слабоумия был на 70% выше, а у тех, кто страдал депрессией со среднего возраста, риск был выше на 80%», — говорит врач-невролог Александра Алехина специально для МедикФорум.

«Люди, у которых была депрессия в среднем и пожилом возрасте, имели повышенный риск развития сосудистой деменции, и депрессия могла быть настоящим причинным фактором риска».