Депрессия в среднем возрасте увеличивает риск на деменции на 80%
Связь между деменцией и депрессией была установлена во многих исследованиях.
В исследовании, в котором приняли участие 13 500 человек, изучались симптомы депрессии в среднем и пожилом возрасте, а также риски развития деменции, болезни Альцгеймера и сосудистой деменции. В рамках обследования участники ответили на подробные вопросы об их поведении в отношении здоровья и историях болезни, а также были зарегистрированы их рост, вес и артериальное давление.
В течение последних шести лет наблюдения у 22,5% пациентов была диагностирована деменция, у 5,5% была диагностирована болезнь Альцгеймера и у 2,3% была диагностирована сосудистая деменция — тип деменции, возникающий в результате повреждения головного мозга из-за нарушения притока крови к мозгу.
«У людей, которые впали в депрессию в позднем возрасте, риск развития слабоумия был на 70% выше, а у тех, кто страдал депрессией со среднего возраста, риск был выше на 80%», — говорит врач-невролог Александра Алехина специально для МедикФорум.
Из-за своего наблюдательного характера исследование не смогло точно установить причинно-следственную связь, но полученные данные свидетельствуют о том, что депрессия предшествует сосудистой деменции.
«Люди, у которых была депрессия в среднем и пожилом возрасте, имели повышенный риск развития сосудистой деменции, и депрессия могла быть настоящим причинным фактором риска».
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