Подергивание век может быть признаком серьезных заболеваний
Подергивание мышц глазных век во многих случаях является безвредным процессом, но также может быть признаком серьезных физических проблем.
Если подергивание век, возникнув, не проходит в течение нескольких недель и тем более имеет тенденцию учащаться, следует проконсультироваться по этому поводу с врачом и при необходимости проверить физические причины. В некоторых случаях подергивание мышцы века также может быть признаком серьезных заболеваний, рассказал журнал Focus (Германия).
Признак высокого кровяного давления. Если кровяное давление повышается, пульсирующий кровеносный сосуд может раздражать глазной нерв, и следом за этим начинает подергиваться веко. Людям, у которых спазмируют веки, будет отнюдь не лишним проверить свое АД. Когда кровяное давление является постоянно высоким, это может иметь серьезные последствия, такие как сердечная недостаточность или инсульт.
Признак выгорания. Когда организм находится в состоянии стресса, кровяное давление повышается. Оно, как уже было сказано, способствует дрожанию век.
Признак дефицита магния. Магний поддерживает функцию мышц, и его нехватка может вызывать неконтролируемые мышечные спазмы.
Признак заболевания щитовидной железы. Щитовидка вырабатывает гормоны Т3 и Т4, которые, помимо прочего, влияют на рост нервной системы, регулируют температуру тела, участвуют в метаболическом процессе. Если железа вырабатывает их слишком много, это может проявляться тахикардией, нервозностью или подергиванием мышц.
Признак алкоголизма. Злоупотребление алкоголем может вести к необратимому повреждению головного мозга. Если нервы перестают правильно передавать сигналы, это может проявляться, среди прочего, в неконтролируемом треморе. Подергиваться и дрожать может практически любой участок тела, в том числе веки.
Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что больную печен можно определить по изменившемуся запаху дыхания.
Оставить комментарий