Запах дыхания и другие внезапные симптомы возможны при болезни печени
При жировой болезни печени признаком может быть «дыхание со сладким запахом», этот симптом может возникнуть внезапно в случае острой печеночной недостаточности.
Будучи главным фильтром тела, печень расщепляет проникающие в него токсичные вещества. Когда орган поражается болезнью, химикаты начинают накапливаться в крови, из-за чего могут возникнуть множество различных проблем.
Так, по данным фонда борьбы с болезнями печени British Liver Trust, накопление в крови химических веществ может вести к изменениям в головном мозге и появлению синдрома печеночной энцефалопатии. Забывчивость, легкая спутанность сознания и изменения личности – вот некоторые из ранних симптомов, которые могут при этом возникнуть.
В свою очередь, медицинский центр Маунт Синай информирует, что одним из ранних симптомов болезни печени является изменившийся запах дыхания –
«затхлый или сладкий запах изо рта».
Специалисты добавили, что эти проблемы могут возникнуть внезапно, если у человека разовьется острая печеночная недостаточность или же они могут быть частью хронического заболевания печени.
Более серьезные симптомы, которые могут возникнуть в связи с болезнью органа, включают следующие состояния.
- Необычные движения или дрожание рук.
- Нервная возбудимость.
- Судороги.
- Сонливость или спутанность сознания.
- Невнятная речь.
- Вялость, замедленность движений.
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