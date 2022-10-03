Запах дыхания и другие внезапные симптомы возможны при болезни печени

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дыхание

При жировой болезни печени признаком может быть «дыхание со сладким запахом», этот симптом может возникнуть внезапно в случае острой печеночной недостаточности.

Будучи главным фильтром тела, печень расщепляет проникающие в него токсичные вещества. Когда орган поражается болезнью, химикаты начинают накапливаться в крови, из-за чего могут возникнуть множество различных проблем.
Так, по данным фонда борьбы с болезнями печени British Liver Trust, накопление в крови химических веществ может вести к изменениям в головном мозге и появлению синдрома печеночной энцефалопатии. Забывчивость, легкая спутанность сознания и изменения личности – вот некоторые из ранних симптомов, которые могут при этом возникнуть.

В свою очередь, медицинский центр Маунт Синай информирует, что одним из ранних симптомов болезни печени является изменившийся запах дыхания – 

«затхлый или сладкий запах изо рта».

Специалисты добавили, что эти проблемы могут возникнуть внезапно, если у человека разовьется острая печеночная недостаточность или же они могут быть частью хронического заболевания печени.

Больная печень: запах дыхания может указывать на серьезную патологию


Более серьезные симптомы, которые могут возникнуть в связи с болезнью органа, включают следующие состояния.
  • Необычные движения или дрожание рук.
  • Нервная возбудимость.
  • Судороги.
  • Сонливость или спутанность сознания.
  • Невнятная речь.
  • Вялость, замедленность движений.
Из-за нездоровой печени также может снижаться иммунный ответ на инфекцию. В частности, у людей с заболеваниями печени часто встречаются инфекции мочевыводящих путей и респираторные инфекции.

Жировая болезнь печени: изо рта пахнет затхлым? Это может быть признаком


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