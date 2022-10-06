Врач рассказал, с какими болезнями нельзя посещать баню
Врач общей практики из Белоруссии Ольга Кошелюк поведала, что существуют болезни, обладателям которых нельзя посещать баню. Для них повышенная температура и высокая влажность смертельно опасны.
При любом хроническом заболевании, находящимся в стадии обострения, посещение бани или сауны категорически противопоказано, как утверждает Ольга Кошелюк. Она особенно подчёркивает, что это касается абсолютно всех хронических болезней. Но если эти недуги перешли в стадию ремиссии, и у человека нет противопоказаний к высокому температурному режиму, то посещение бани разрешено.
Известно, что баня не рекомендуется гипертоникам, поскольку может спровоцировать скачок артериального давления. Не советуют ходить в баню людям, у которых больная кожа, например, псориаз, гнойная сыпь, какие-то инфекции и язвы. Не рекомендуется посещение бани при ревматических болях и патологиях сердечно-сосудистой системы.
Если вы недавно перенесли какие-то хирургические операции, то баня тоже не является для вас полезным местом отдыха. Не советуют баню и пациентам, сталкивающимся с частыми эпилептическими припадками. Любое повышение температуры тела - также противопоказание к посещению бани, и с особой осторожностью туда следует ходить людям пожилым. (ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ)
Ольга Кошелюк
Здоровье
Белорусский врач общей практики
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