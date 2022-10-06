При катании на водяном скутере девушка разорвала анус
22-летняя жительница Австралии расколола себе анальное отверстие на части после неудачного катания на водяном скутере. Это произошло при слишком резком увеличении скорости.
Молодая жительница Австралии, чьё имя по понятным причинам не называется, перенесла чрезвычайно редкую и болезненную травму - разрыв сфинктера и анального отверстия. Она произошла из-за падения с водного скутера. Девушка находилась на водном мотоцикле не одна - впереди сидел водитель, который резко увеличил скорость. Произошёл рывок, несчастная не удержалась в седле и соскользнула со скутера спиной назад, приземлившись на бок прямо в область задней лыжи. Основной удар пришёлся этой частью скутера девушке в область между анусом и гениталиями.
Сообщается, что она столкнулась с сильнейшим кровотечением и была доставлена в больницу, врачи которой обнаружили 5-сантиметровый порез от копчика до анального отверстия. Сканирование показало, что девушке разорвало сфинктер, а также слизистую оболочку прямой кишки. Можно только представить, какие сильные болевые ощущения она при этом испытывала.
Несчастную отвезли в операционную, где уже во время осмотра погрузили под общий наркоз. Там были выявлены все порезы, простирающиеся вверх по стенке прямой кишки. В ходе операции порезы были зашиты, но какое-то время девушка не могла пользоваться анальным отверстием по прямому назначению, так что в период заживления ран ей пришлось использовать калоприемник. Через 12 недель она полностью поправилась, и теперь ожидает операции по отмене калостомии и восстановлению нормального прохода каловых масс. (ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ)
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