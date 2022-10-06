Сможет ли крем для кожи защитить от сердечной недостаточности
Учёные из США пытаются выяснить, способен ли крем для кожи предотвратить сердечную недостаточность у женщин. В этот крем для достижения данного эффекта необходимо добавлять тестостерон.
Сердечная недостаточность с сохранённой фракцией выброса - глобальная проблема здравоохранения. На долю данной формы приходится приблизительно половина всех случаев сердечной недостаточности, но она в три раза чаще встречается у женщин. При этом среди представительниц прекрасного пола в возрасте от 55 до 64 лет данная форма сердечной недостаточности наблюдается в четыре раза чаще. Именно в этот период в организме женщин самая низкая концентрация тестостерона.
И вот теперь ученые из США решили расширить медицинские познания о роли половых гормонов, включая тестостерон, в физическом и психическом здоровье женщин в период менопаузы и постменопаузы. Изменения количества половых гормонов при климаксе могут провоцировать тяжелые симптомы у некоторых женщин и вызывать серьёзные последствия для здоровья сердца в долгосрочной перспективе.
Во время опытов с животными доказано, что низкий уровень тестостерона провоцирует сердечную недостаточность с сохранённой фракцией выброса. Следовательно, можно предположить, что повышение этого показателя предотвратит данную коварную патологию. Некоторое время тому назад в США одобрили крем для кожи с тестостероном для женщин в постменопаузе, которые страдают сексуальной дисфункцией. Этот крем не оказывает негативного воздействия на здоровье сердца, и вот теперь исследователи попытаются выяснить, даёт ли он защиту и главному насосу в нашем организме. (ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ)
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