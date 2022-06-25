Сердечная недостаточность у женщин развивается по-другому
Исследование показало, что путь развития сердечной недостаточности у женщин является другим, чем у мужчин. К такому выводу пришли учёные из Smidt Heart Institute.
Впервые в истории науки исследователи обнаружили иной путь развития сердечной недостаточности у женщин, чем у мужчин. Для этого применялись новейшие средства визуальной диагностики, разработанные самими исследователями. Они полагают, что эти гендерные различия связаны с изменениями на клеточном уровне в сердечной мышце и окружающих тканях. Вполне возможно, что полученные данные будут использоваться для более направленного лечения женщин от сердечной недостаточности.
Уже давно известно, что с возрастом женские сердца имеют более толстые стенки, они сильнее уменьшаются в размерах, сокращаются быстрее и интенсивнее, чем мужские. Эти структурные изменения можно увидеть невооружённым глазом, но требуется более чувствительная и подробная визуализация для понимания того, как патологии данного органа приводят к сердечной недостаточности. Ученые выявили микроструктурные изменения тканей сердечной мышцы, предсказывающие сердечную недостаточность именно у женщин.
Вполне вероятно эти изменения являются результатом накопления большого количества рубцов в сердце женщин, по сравнению с мужчинами. Рубцеванию способствует фиброз, а это приводит к нарушению функции сердца и клиническим симптомам сердечной недостаточности. Данный процесс может быть одним из ключевых причин того, почему у женщин с возрастом сердечная недостаточность развивается чаще чем у мужчин, но при сохраненной фракцией выброса. (ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ)
Smidt Heart Institute
Медицина
В Институте сердца Смидта в Cedars-Sinai работает опытная бригада специалистов по транскатетерной замене аортального клапана и лечению сердечной недостаточности
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