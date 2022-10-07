Какие ощущения указывают на приступ панкреатита: врач Будаковская

«Это опоясывающая боль, зачастую боль может смещаться в левую сторону и отдавать в левую лопатку. Иногда люди путают ее с сердечными приступами. Но эта боль всегда связана с приемами пищи», – уточнила медик.

«В процессе разрушения поджелудочной железы все активные вещества, которые разрушают ткани, попадают в кровоток – и они разлетаются по всему организму. Начинает страдать печень, почки, мозг, сердце», - предупредила врач.