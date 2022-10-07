Какие ощущения указывают на приступ панкреатита: врач Будаковская
Одним из характерных симптомов острого панкреатита или воспаления поджелудочной железы является боль опоясывающего характера, сообщила врач Алина Будаковская.
Будаковская напомнила в интервью «Москве 24», что развитие панкреатита связано с нарушениями в процессе выработки поджелудочной железой ферментов, необходимых для пищеварения, расщепления продуктов. У людей с панкреатитом ферменты железы вследствие возникающего застоя вовлекаются в ее переваривание. Происходящее при этом разрушение тканей органа чревато развитием опасных осложнений вплоть до летального исхода.
Медик рассказала об ощущениях, которые могут указывать на приступ панкреатита, возникающий на фоне обострения воспаления железы. Будаковская проинформировала, что в такой ситуации человек испытывает сильнейший болевой синдром.
«Это опоясывающая боль, зачастую боль может смещаться в левую сторону и отдавать в левую лопатку. Иногда люди путают ее с сердечными приступами. Но эта боль всегда связана с приемами пищи», – уточнила медик.
Помимо этого, повышается температура тела, ощущается жар. Может возникнуть тошнота. В критических обстоятельствах развивается состояние, граничащее с сепсисом, повышающее риск гибели для человека.
«В процессе разрушения поджелудочной железы все активные вещества, которые разрушают ткани, попадают в кровоток – и они разлетаются по всему организму. Начинает страдать печень, почки, мозг, сердце», - предупредила врач.
Специалист добавила, что развитию панкреатита подвержены люди, злоупотребляющие алкоголем, переработанной и слишком жирной пищей, а также те, кто страдает от хронического стресса.
Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что некоторым людям не стоит запивать еду водой.
Алина Будаковская
Здоровье
врач-диетолог, гастроэнтеролог
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