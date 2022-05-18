Врач назвал признак воспаления поджелудочной, когда нужна скорая помощь
Врач гастроэнтеролог Сергей Черемушкин рассказал, как может болеть живот в случае воспаления поджелудочной железы.
Черемушкин сообщил в интервью, что при ощущении явного дискомфорта в животе не стоит сразу думать о плохом – неприятные гастроэнтерологические симптомы статистически чаще возникают не из-за болезней, а в результате неподходящего питания.
«Стоит семь раз подумать перед тем, как есть колбасу, копчености, сосиски, сардельки и консервированные продукты», - рассказал врач о том, что может плохо влиять на состояние органов пищеварения.
Однако боли в животе могут возникать и в качестве симптомов патологических процессов, заболеваний. Черемушкин дал совет, при какой болезненности следует обратиться к врачу. По словам эксперта, причиной сделать это является боль, возникающая в животе и ощущаемая как непривычная, новая для человека, не проходящая 15-30 минут.
Также врач поделился рекомендацией о том, когда человеку с болью в животе необходимо оперативно вызвать скорую помощь.
«Если возникла резкая, интенсивная, острая боль, которая не позволяет даже ходить».
Специалист заметил, что стремительно развернувшийся у человека резкий болевой приступ может быть признаком воспаления поджелудочной – так называемого острого панкреатита.
Панкреатит особенно опасен в своей острой форме – это заболевание ведет к разрушению поджелудочной железы. Для него характерна боль, отдающая в спину. Нездоровое питание, курение и злоупотребление алкоголем являются факторами, которые способствуют возникновению панкреатита.
Ранее портал MedikForum.ru писал о том, какие признаки указывают на развитие опухолей в сердце.
Сергей Черемушкин
Здоровье
врач-гастроэнтеролог
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