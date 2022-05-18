Врач назвал признак воспаления поджелудочной, когда нужна скорая помощь

«Стоит семь раз подумать перед тем, как есть колбасу, копчености, сосиски, сардельки и консервированные продукты», - рассказал врач о том, что может плохо влиять на состояние органов пищеварения.

«Если возникла резкая, интенсивная, острая боль, которая не позволяет даже ходить».