Что может вызвать скачок артериального давления: терапевт Чернышова
Погодные колебания, негативные эмоции и стресс названы врачом среди распространенных причин скачков артериального давления.
В интервью терапевта Надежды Чернышовой «Москве 24» были перечислены характерные факторы нестабильного кровяного давления у современных людей. Обычно, когда речь заходит о скачках давления, многие связывают их с гипертонией, однако колебания АД не всегда означают его повышение – кровяное давление также может понижаться, и это далеко не безопасно.
Чернышова заметила, что повышение и понижение артериального давления может обусловливаться погодными явлениями. Как правило, на них реагируют люди с проблемными, слабыми сосудами.
«На фоне повышения или понижения атмосферного давления может быть подъем или резкое снижение артериального давления», – предупредила медик.
Еще одно обстоятельство, способное вызвать скачок давления, – это волнение из-за стрессовых событий. Данная реакция связана с резким увеличением гормонов стресса в крови: они вызывают напряжение сосудистой ткани и неконтролируемые сосудистые сокращения.
Подобно стрессу колебания АД могут вызвать и внезапно усилившиеся физические нагрузки.
Также врач посоветовала контролировать показатели кровяного давления людям, которые переболели коронавирусом.
«После перенесенного коронавируса может разбалансироваться регулировка артериального давления и человек может испытывать нестабильное артериальное давление», - предупредила Чернышова.
Ранее портал MedikForum.ru писал о том, в каком случае человек может заболеть из-за переохлаждения.
Надежда Чернышова
Здоровье
врач-терапевт
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