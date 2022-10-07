Что может вызвать скачок артериального давления: терапевт Чернышова

«На фоне повышения или понижения атмосферного давления может быть подъем или резкое снижение артериального давления», – предупредила медик.

«После перенесенного коронавируса может разбалансироваться регулировка артериального давления и человек может испытывать нестабильное артериальное давление», - предупредила Чернышова.