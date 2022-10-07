Что может вызвать скачок артериального давления: терапевт Чернышова

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плохое самочувствие

Погодные колебания, негативные эмоции и стресс названы врачом среди распространенных причин скачков артериального давления.

В интервью терапевта Надежды Чернышовой «Москве 24» были перечислены характерные факторы нестабильного кровяного давления у современных людей. Обычно, когда речь заходит о скачках давления, многие связывают их с гипертонией, однако колебания АД не всегда означают его повышение – кровяное давление также может понижаться, и это далеко не безопасно.

Чернышова заметила, что повышение и понижение артериального давления может обусловливаться погодными явлениями. Как правило, на них реагируют люди с проблемными, слабыми сосудами.

«На фоне повышения или понижения атмосферного давления может быть подъем или резкое снижение артериального давления», – предупредила медик.

Еще одно обстоятельство, способное вызвать скачок давления, – это волнение из-за стрессовых событий. Данная реакция связана с резким увеличением гормонов стресса в крови: они вызывают напряжение сосудистой ткани и неконтролируемые сосудистые сокращения.

Подобно стрессу колебания АД могут вызвать и внезапно усилившиеся физические нагрузки.

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Также врач посоветовала контролировать показатели кровяного давления людям, которые переболели коронавирусом.

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«После перенесенного коронавируса может разбалансироваться регулировка артериального давления и человек может испытывать нестабильное артериальное давление», - предупредила Чернышова.

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Надежда Чернышова
Надежда Чернышова
Здоровье
врач-терапевт
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