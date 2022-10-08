Врач назвала диету, которая может излечить диабет 2 типа за 3 месяца
Новые данные дают убедительные доводы в пользу обращения к так называемой диете с супом - она может помочь при диабете.
Осложнения диабета возникают из-за проблем с выработкой инсулина, что вызывает опасность опасно высокого уровня сахара в крови. Хотя не секрет, что вы можете укротить угрозу, которую представляет высокий уровень глюкозы, скорректировав свой рацион.
"Новое исследование предполагает, что определенный режим питания может даже обратить это диабет вспять. Еда может ощущаться как враг, когда вы пытаетесь понять, как взять под контроль уровень сахара в крови. Ограничив потребление калорий до 850 в день, режим питания показал очень многообещающие результаты. Употребление супов и коктейлей помогло примерно 2000 человек похудеть в среднем более чем на 5 кг", - говорит семейный врач Татьяна Захарова специально для МедикФорум.
Что еще более интересно, более ранние исследования показали, что почти половина тех, кто попробовал диету, удалось обратить вспять свой диабет 2 типа. Результаты удивили многих экспертов, поскольку диабет считается пожизненным приговором. Режим питания состоял из пакетиков с порошком, которые добавляли в воду для приготовления коктейлей и супов.
"После периода супа и коктейля тщательно продуманный план поможет повторно ввести другие здоровые и питательные продукты".
Потеря веса будет иметь большое значение, чтобы помочь людям оставаться здоровыми и избежать предотвратимых заболеваний, а для многих также будет означать, что они могут добиться ремиссии диабета 2 типа.
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