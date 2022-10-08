Врач назвала диету, которая может излечить диабет 2 типа за 3 месяца

"Новое исследование предполагает, что определенный режим питания может даже обратить это диабет вспять. Еда может ощущаться как враг, когда вы пытаетесь понять, как взять под контроль уровень сахара в крови. Ограничив потребление калорий до 850 в день, режим питания показал очень многообещающие результаты. Употребление супов и коктейлей помогло примерно 2000 человек похудеть в среднем более чем на 5 кг", - говорит семейный врач Татьяна Захарова специально для МедикФорум.

"После периода супа и коктейля тщательно продуманный план поможет повторно ввести другие здоровые и питательные продукты".