Нутрициолог Строков: ромашка снижает уровень сахара в крови на 60%

Что выяснили исследователи?

"Исследования на животных показали улучшение различных показателей контроля гликемии (сахара в крови) и непереносимости глюкозы, сохраняющееся с течением времени. Улучшение уровня сахара в крови у крыс с диабетом варьировалось от 14 до 59 процентов и зависело от дозы в исследованиях, включавших различные режимы дозирования", - говорит врач-нутрициолог Игорь Строков специально для МедикФорум.