Нутрициолог Строков: ромашка снижает уровень сахара в крови на 60%
Осложнения диабета возникают из-за плохой выработки инсулина, что вызывает опасный высокий уровень сахара в крови. К счастью, вы можете противостоять угрозе высокого уровня сахара в крови другим способом: диетой.
Врач-нутрициолог Игорь Строков специально для МедикФорум приводит веские доводы в пользу добавок ромашки.
Ромашка (трава, принадлежащая к семейству сложноцветных) уже давно используется в традиционной медицине.
Обзор данных о влиянии ромашки на метаболические маркеры и осложнения диабета, полученные в исследованиях на животных и людях.
Что выяснили исследователи?
"Исследования на животных показали улучшение различных показателей контроля гликемии (сахара в крови) и непереносимости глюкозы, сохраняющееся с течением времени. Улучшение уровня сахара в крови у крыс с диабетом варьировалось от 14 до 59 процентов и зависело от дозы в исследованиях, включавших различные режимы дозирования", - говорит врач-нутрициолог Игорь Строков специально для МедикФорум.
В другом исследовании, включенном в обзор, 64 пациента с диабетом 2 типа получали по три чашки в день ромашкового чая (3 г/150 мл горячей воды) или плацебо в течение восьми недель. Группа, принимавшая ромашковый чай, продемонстрировала значительное снижение HbA1c (средний уровень сахара в крови за предыдущие 8-12 недель), уровень инсулина и резистентность к инсулину, а также снижение уровня сахара в крови на 11 процентов по сравнению с группой плацебо.
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