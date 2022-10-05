Диетолог Алиев назвал доступные способы ускорить обмен веществ

«существуют доступные каждому способы ускорить обмен веществ и, как следствие, сбросить вес».

«Основой рациона следует сделать пищу, богатую белком и клетчаткой, так как на ее усвоение организм тратит больше энергии».

Источники омега-3 жирны кислот: например, рыбу.

Источники кальция: йогурт без сахара, молоко.

Не слишком сладкие яблоки.

Зеленый чай.

Шпинат.