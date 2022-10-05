Диетолог Алиев назвал доступные способы ускорить обмен веществ
По словам врача-диетолога Руслана Алиева, активностью обмена веществ, позволяющей сбрасывать вес, можно управлять – этому, например, способствуют нагрузки, определенная еда.
Диетолог заметил: многие считают, что прибавка в весе с возрастом неизбежна, но это происходит только когда мало двигаются и пренебрегают правильным питанием. Алиев заметил, что
«существуют доступные каждому способы ускорить обмен веществ и, как следствие, сбросить вес».
В первую очередь важно контролировать состав употребляемой пищи.
«Основой рациона следует сделать пищу, богатую белком и клетчаткой, так как на ее усвоение организм тратит больше энергии».
Также Алиев порекомендовал употреблять продукты, стимулирующие метаболизм.
- Источники омега-3 жирны кислот: например, рыбу.
- Источники кальция: йогурт без сахара, молоко.
- Не слишком сладкие яблоки.
- Зеленый чай.
- Шпинат.
Способствует ускорению метаболизма и качественный, хороший сон. Процессы жиросжигания активизируются, если засыпать не позже 23:00, спать не меньше шести-восьми часов.
Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что врачом был назван необычный способ усилить эффект анальгетиков.
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