Невролог Алехина объяснила, почему женщины подвергаются высокому риску слабоумия

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Невролог Алехина объяснила, почему женщины подвергаются высокому риску слабоумия


У женщин чаще, чем у мужчин, развивается деменция, но причина этого до сих пор неизвестна.

Данные показывают, что женщины в два раза чаще, чем мужчины, заболевают наиболее распространенной формой слабоумия - болезнью Альцгеймера,

Ученые считают, что это частично связано с чем-то, что полностью находится вне контроля.

У каждой женщины, есть пара Х-хромосом, нитевидных структур внутри наших клеток. Во время раннего развития этих хромосом, когда кто-то находится в эмбриональном состоянии, одна из этих двух будет инактивирована. В результате все люди, рожденные женщинами, имеют одну Х-хромосому, которая является транскрипционно активной; это останавливает сверхэкспрессию определенных генов, но не всех.


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"Новое исследование предполагает, что один из этих генов, известный как USP11, увеличивает риск болезни Альцгеймера у женщин за счет его активации и вклада в накопление тау-белка. Накопление тау-белка считается основной причиной развития болезни Альцгеймера. У пациентов с этим заболеванием есть сплетения этого белка вокруг их нервных клеток, что нарушает их способность общаться с другими", - говорит врач-невролог Александра Алехина специально для МедикФорум.


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USP11 усиливает патологическую агрегацию тау за счет деубиквитинирования тау, инициируемого лизином-281. USP11 избегает полной X-инактивации, и самки мышей, и люди демонстрируют более высокие уровни USP11, чем самцы.


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