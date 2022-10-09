Капуста полезна, но может вредить щитовидной железе: врач Мясников
Капуста обладает широким спектром полезных свойств, но некоторым людям этот во многом замечательный овощ может вредить – в частности, он способен ухудшить работу щитовидной железы.
Капуста является одним из самых популярных овощей в России, а сейчас ее на прилавках особенно много, ведь идет капустный сезон. Обычная белокочанная капуста содержит много важных для здоровья питательных веществ, при этом в ней содержатся особенно высокие концентрации витамина С и витамина K. Также овощ обеспечивает человеческое тело витаминами группы В, витамином Е и минералами в виде калия, магния, фосфора, кальция, железа. Таким образом, употребление капусты оказывает отличную поддержку организму в сезон холодов, способствует укреплению иммунной системы.
Еще одно преимущество капусты – присутствие в ней S-метилметионина, аминокислоты, известной как витамин U. Данное вещество при попадании в организм действует как антидепрессант. Кроме того, оно оздоровляет слизистую оболочку желудка, способствует быстрому заживлению ее повреждений, улучшает состояние людей с гастритом, язвой желудка и 12-перстной кишки.
Но врач Александр Мясников напомнил, что, несмотря на свои полезные качества, капуста может оказаться вредной для некоторых людей. В частности, осторожнее с этим продуктом нужно быть людям с проблемной щитовидкой.
«Капуста может ухудшать работу щитовидной железы», - заметил известный медик.
Мясников уточнил, что употребление капусты может оказывать нежелательное действие при сниженной активности железы.
«Если человек употребляет сою и капусту, а у него при этом аутоиммунный тиреоидит и он употребляет гормоны, то может тем самым ухудшить ситуацию», - предупредил специалист.
Ранее портал MedikForum.ru писал о том, какой напиток может быть опасен во время простуды.
Александр Мясников
ЗОЖ
врач общей практики, кардиолог, главный врач Городской клинической больницы №71 (Москва), теле-, радиоведущий.
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