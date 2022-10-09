Капуста полезна, но может вредить щитовидной железе: врач Мясников

«Капуста может ухудшать работу щитовидной железы», - заметил известный медик.

«Если человек употребляет сою и капусту, а у него при этом аутоиммунный тиреоидит и он употребляет гормоны, то может тем самым ухудшить ситуацию», - предупредил специалист.