Назван кожный симптом, который говорит о тяжелой инфекции COVID-19

«Настоятельно рекомендуется обращаться за неотложной медицинской помощью, если у вас или у кого-то из ваших близких возникает цианоз – посинение кожи», - посоветовали специалисты.

Распространенные симптомы COVID-19 сегодня уверенно смогут назвать многие люди. Большинство этих признаков отражают влияние коронавируса на дыхательную систему: например, это могут быть кашель, затрудненное дыхание или одышка.Но экспертами из CDC был назван кожный признак, который они характеризуют как опасный, поскольку его возникновение говорит о тяжелой инфекции COVID-19.По их словам, посиневшая кожа является следствием недостатка кислорода в крови. При цианозе могут также синеть губы и ногти. Его появление у человека, болеющего коронавирусом, может быть знаком сильного ослабления сердечной мышцы или легких.Врачи добавили, что в некоторых случаях пациенты с цианозом описывают свою кожу как побледневшую или посеревшую. В любом случае, по их мнению, изменение привычного вида кожи у заболевшего человека должно настораживать – особенно, если оно происходит внезапно, наблюдается вместе с одышкой и другими неблагополучными симптомами. Все это может говорить о тяжелой форме инфекции COVID-19.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что слабость или усталость может оказаться ранним признаком больной печени.