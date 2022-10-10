Слабость или усталость может оказаться ранним признаком больной печени

40 Фото: https://unsplash.com/photos/kydeqeQRsCg
мужчина с лишним весом

Некоторые симптомы, говорящие, что печень больна из-за патологического скопления жира, могут быть ошибочно приняты за менее серьезные проблемы со здоровьем, предупреждают эксперты.

Болезни печени часто связывают с чрезмерным употреблением алкоголя, однако не только спиртное делает ее больной. Например, неалкогольная жировая болезнь печени, также известная как НАЖБП, часто развивается как следствие нездорового питанием и накопления жира.

Ссылаясь на данные британской службы здравоохранения NHS, издание Express Health сообщает, что подвергающаяся ожирению печень может долго не давать внешних симптомов. Однако когда ожирение прогрессирует и состояние печени ухудшается, возникает вероятность воспаления, последствием которого могут быть очень опасные для органа состояния – фиброз и цирроз.

Как определить, что имеется НАЖБП на ранней стадии, когда проблема еще вполне обратима?

Специалисты советуют обращаться к врачу и обследоваться при возникновении беспричинной слабости, усталости – это один из ранних признаков больной печени.

Другие признаки, которые могут возникать на ранней стадии НАЖБП, включают:
  • тупую или ноющую боль в верхней правой части живота
  • состояния бессилия, резкого упадка сил
  • необъяснимую потерю веса.
К признакам того, что больная печень достигла опасной стадии, медики отнесли пожелтение белков глаз и кожи (желтуха), кожный зуд, отеки на ногах, лодыжках, животе и ступнях.

Некоторые внешние симптомы говорят о больной печени: врач Слюняева


Как избежать развития НАЖБП? Один из основных способов – это похудеть и поддерживать свой ИМТ (индекс массы тела) на здоровом уровне: от 18,5 до 24.

Больная печень: дискомфорт под ребрами и другие признаки жировой болезни


Ранее портал MedikForum.ru писал о том, как может меняться вес женщин из-за менопаузы.
Читать MedikForum.ru в
Жировая болезнь печени: симптомы того что возникает более серьезная стадия
Жировая болезнь печени: шесть симптомов ее серьезного ухудшения
Симптомы жировой болезни печени: два типа боли возле ребер могут быть серьезным признаком
Теги : болезни печени, признаки болезней, причины усталости