Слабость или усталость может оказаться ранним признаком больной печени
Некоторые симптомы, говорящие, что печень больна из-за патологического скопления жира, могут быть ошибочно приняты за менее серьезные проблемы со здоровьем, предупреждают эксперты.
Болезни печени часто связывают с чрезмерным употреблением алкоголя, однако не только спиртное делает ее больной. Например, неалкогольная жировая болезнь печени, также известная как НАЖБП, часто развивается как следствие нездорового питанием и накопления жира.
Ссылаясь на данные британской службы здравоохранения NHS, издание Express Health сообщает, что подвергающаяся ожирению печень может долго не давать внешних симптомов. Однако когда ожирение прогрессирует и состояние печени ухудшается, возникает вероятность воспаления, последствием которого могут быть очень опасные для органа состояния – фиброз и цирроз.
Как определить, что имеется НАЖБП на ранней стадии, когда проблема еще вполне обратима?
Специалисты советуют обращаться к врачу и обследоваться при возникновении беспричинной слабости, усталости – это один из ранних признаков больной печени.
Другие признаки, которые могут возникать на ранней стадии НАЖБП, включают:
- тупую или ноющую боль в верхней правой части живота
- состояния бессилия, резкого упадка сил
- необъяснимую потерю веса.
Как избежать развития НАЖБП? Один из основных способов – это похудеть и поддерживать свой ИМТ (индекс массы тела) на здоровом уровне: от 18,5 до 24.
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