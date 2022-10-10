Названы требующие обращения к врачу-психиатру симптомы
При истощении психологических ресурсов необходимо обращаться за помощью к врачу-психиатру, напомнил в интервью доктор медицины Андрей Шмилович.
Ученый объяснил, какие симптомы говорят о том, что человеку необходимо обращаться к психиатру. По словам Шмиловича, помощь специалиста нужна, когда психологические ресурсы оказываются «на исходе».
«Надо обратиться к врачу, когда вы понимаете, что все ваши психологические защитные механизмы исчерпали себя и вы никак не можете справиться со сложившейся ситуацией», - сказал эксперт «Известиям».
Андрей Шмилович уточнил, что на такое состояние психоэмоционального истощения указывает то, что человек перестает справляться с обычными нагрузками, работой, а также перестает общаться с родными или друзьями, начинает говорить о потере смысла в том, что обычно его радовало или вызывало интерес.
Психиатр отметил, что особенно уязвимой к воздействию внешних факторов является психика женщин – состояние нервной системы у них претерпевает значительное влияние специфических гормональных процессов. Также врач обратил внимание на то, что психические расстройства в последнее время стали чаще встречаться у молодых людей.
«Среди психических отклонений чаще всего наблюдаются аффективный спектр, истерические реакции, тревожные расстройства», - уточнил специалист.
Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что врачом были названы неприятные признаки дефицита железа в организме женщин.
Андрей Шмилович
Здоровье
завкафедрой психиатрии и медицинской психологии Российского национального исследовательского медицинского университета им. Н.И. Пирогова, доктор медицинских наук
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