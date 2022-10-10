Неприятные признаки дефицита железа в организме перечислила врач Кашух

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волосы

По словам врача Екатерины Кашух, дефицит железа в наши дни свойствен огромному числу женщин – этому способствует ряд причин, включая неподходящее питание, кровотечения в ЖКТ.

Врач Кашух сообщила в интервью:

«Дефицит железа в организме наблюдается у каждой десятой женщины независимо от возраста».

Медик заметила, что недостаток этого микроэлемента нарушает нормальную физиологическую функцию крови и тканей (включая мышцы, мозг). Тяжелые случаи дефицита железа приводят к развитию такого заболевания как железодефицитная анемия, означающая слишком низкий уровень эритроцитов, малокровие.

Екатерина Кашух перечислила «Известиям» неприятные признаки дефицита железа в организме.
  • Повышенная утомляемость.
  • Выпадение волос.
  • Головокружения.
  • Ломкость ногтей.
Специалист заметила, что нередко проблему дефицита железа вызывает несбалансированное, лишенное нужных продуктов питание. В частности, одним из ключевых источников микроэлемента является мясо и субпродукты.

Другие возможные причины дефицита: обильные менструации, кровотечения в пищеварительном тракте, воспалительные процессы.

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Кашух добавила, что лучшим способом выявить данное нарушение в организме является анализ крови – самим пострадавшим, даже замечая симптомы, бывает трудно диагностировать проблему.

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Екатерина Кашух
Екатерина Кашух
Здоровье
врач-эксперт компании «Гемотест», кандидат медицинских наук
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