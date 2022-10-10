Неприятные признаки дефицита железа в организме перечислила врач Кашух
По словам врача Екатерины Кашух, дефицит железа в наши дни свойствен огромному числу женщин – этому способствует ряд причин, включая неподходящее питание, кровотечения в ЖКТ.
Врач Кашух сообщила в интервью:
«Дефицит железа в организме наблюдается у каждой десятой женщины независимо от возраста».
Медик заметила, что недостаток этого микроэлемента нарушает нормальную физиологическую функцию крови и тканей (включая мышцы, мозг). Тяжелые случаи дефицита железа приводят к развитию такого заболевания как железодефицитная анемия, означающая слишком низкий уровень эритроцитов, малокровие.
Екатерина Кашух перечислила «Известиям» неприятные признаки дефицита железа в организме.
- Повышенная утомляемость.
- Выпадение волос.
- Головокружения.
- Ломкость ногтей.
Другие возможные причины дефицита: обильные менструации, кровотечения в пищеварительном тракте, воспалительные процессы.
Кашух добавила, что лучшим способом выявить данное нарушение в организме является анализ крови – самим пострадавшим, даже замечая симптомы, бывает трудно диагностировать проблему.
Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что некоторые продукты помогают женщинам бороться с неприятными симптомами менопаузы.
Екатерина Кашух
Здоровье
врач-эксперт компании «Гемотест», кандидат медицинских наук
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