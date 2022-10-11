Поможет ли ГРТ защитить память

Проблемы с памятью - довольно частое явление у женщин, проходящих через менопаузу, а также после неё. Они связаны, по мнению ряда учёных, с резким сокращением уровня гормона эстрогена, который влияет на функционал мозга. Тем не менее, хотя гормонозаместительная терапия может помочь уменьшить проявления многих симптомов менопаузы вроде приливов и ночной потливости, нет твердых доказательств способности ГРТ предотвращать проблемы с памятью.Гормональные лекарства могут косвенно повлиять на работу вашего мозга за счёт повышения качества сна. Известно, что нехватка сна отрицательно воздействует на память. А вот в отношении укрепления костей доказательства более чёткие. В ГРТ содержится эстроген, который укрепляет кости с помощью различных механизмов, в том числе, за счёт сокращения потери плотности костей при замедлении обновления старых костных клеток.Правда, ГРТ не лишена и минусов. При использовании гормонов несколько повышается риск рака молочной железы, особенно если вы получаете одновременно эстроген и прогестерон, назначаемые женщинам, сохранившим матку. После гистерэктомии принимают только эстроген. Существует весьма небольшое увеличение риска инсульта из-за гормонов, но для женщин моложе 60 этот риск очень низок с самого начала. ( ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ

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