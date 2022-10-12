Как справиться с болью в плече
К британскому доктору Мартину Скарру обратился мужчина, который более двух лет страдает от сильных болей в правом плече. Иногда боль распространяется вниз по руке, физиотерапия не помогает, а если мужчина откидывается на спинку стула и лежит на спине, то боль усиливается.
Плечо являет собой довольно сложную структуру из двух суставов, в одном из которых встречаются лопатка и ключица. Обеспечивающие работу кисти руки нервы проходят близко ко второму - плечевому суставу, поэтому все попытки определить истинный источник боли в этой области могут и не привести к нужному результату. В письме вы пишите о том, что одним из возможных диагнозов врачей был замороженный плечевой сустав - воспаление и спайки или рубцовая ткань, которые формируются вокруг сустава. Но они вызывают тугоподвижность в качестве доминирующего признака, а не боли в плече.
Вам также сказали, что это может быть заболевание вращательной манжеты плеча - системы мышц и сухожилий вокруг сустава. Тем не менее, симптомы здесь, как правило, включают тупую боль, особенно при сне на поражённой стороне, а также приступы боли при поднятии руки и других определённых движениях. Поскольку боль, с которой вы столкнулись, иррадирует вниз по плечу к кисти, я задумался о том, не связана ли её причина с шейным отделом позвоночника, а не с плечом.
Сеть нервов, приводящих в движение руку и кисть, выходит из спинного мозга в области шеи и проходит очень близко к плечевому суставу. Любая дегенерация шейного отдела позвоночника, например, из-за остеоартрита, может привести к защемлению или раздражению нервных корешков, вызывая боль, которая часто ощущается в плече, руке или кисти. И тот факт, что ваша боль усиливается при изменениях позы, указывает именно на эту причину. Для её подтверждения необходимо сделать МРТ мягких тканей, включая важные нервы, которые могут вызывать боль. (ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ)
Важно! Информация предоставлена в справочных целях. О противопоказаниях и побочных действиях спрашивайте у специалиста и ни при каких обстоятельствах не занимайтесь самолечением. При первых признаках заболевания обратитесь к врачу.
Мартин Скарр
Здоровье
штатный врач-консультант изданий Mail on Sunday и Mailonline
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