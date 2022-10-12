Как справиться с болью в плече

Плечо являет собой довольно сложную структуру из двух суставов, в одном из которых встречаются лопатка и ключица. Обеспечивающие работу кисти руки нервы проходят близко ко второму - плечевому суставу, поэтому все попытки определить истинный источник боли в этой области могут и не привести к нужному результату. В письме вы пишите о том, что одним из возможных диагнозов врачей был замороженный плечевой сустав - воспаление и спайки или рубцовая ткань, которые формируются вокруг сустава. Но они вызывают тугоподвижность в качестве доминирующего признака, а не боли в плече.Вам также сказали, что это может быть заболевание вращательной манжеты плеча - системы мышц и сухожилий вокруг сустава. Тем не менее, симптомы здесь, как правило, включают тупую боль, особенно при сне на поражённой стороне, а также приступы боли при поднятии руки и других определённых движениях. Поскольку боль, с которой вы столкнулись, иррадирует вниз по плечу к кисти, я задумался о том, не связана ли её причина с шейным отделом позвоночника, а не с плечом.Сеть нервов, приводящих в движение руку и кисть, выходит из спинного мозга в области шеи и проходит очень близко к плечевому суставу. Любая дегенерация шейного отдела позвоночника, например, из-за остеоартрита, может привести к защемлению или раздражению нервных корешков, вызывая боль, которая часто ощущается в плече, руке или кисти. И тот факт, что ваша боль усиливается при изменениях позы, указывает именно на эту причину. Для её подтверждения необходимо сделать МРТ мягких тканей, включая важные нервы, которые могут вызывать боль. ( ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ

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