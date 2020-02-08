Врач назвал опасные болезни, которые таятся за болью в плече

«Если при осмотре движение в плечевом суставе не вызывает боль, то проблема, скорее всего, не в самом плечевом суставе», - заметил Борисычев.

«Нужно закинуть руку за голову и попытаться нащупать большим пальцем выступающий седьмой шейный позвонок. Если не чувствуете боль, то с самим плечом все в порядке», - уточнил он.

повреждение шейного нерва С5-С6,

опоясывающий герпес,

болезни печени,

ишемия сердца,

синдром верхней грудной апертуры,

пневмония.