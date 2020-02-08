Врач назвал опасные болезни, которые таятся за болью в плече
За периодической болью в плече могут таиться опасные болезни, сообщил врач-невролог и остеопат Александр Борисычев. Среди названных им недугов имеются патологии сердца и печени.
Боль в плече может серьезно нарушать привычный образ жизни человека – мешать нормально работать, выполнять повседневные дела. На своей странице в соцсети врач назвал причины, которые ведут к появлению такой боли.
Условно они делятся на две группы, первую составляют травмы и непосредственные повреждения плечевого сустава. Вторую – нарушения и болезни, которые не имеют прямого отношения к конечности, кости.
«Если при осмотре движение в плечевом суставе не вызывает боль, то проблема, скорее всего, не в самом плечевом суставе», - заметил Борисычев.
Врач назвал простой способ проверить, могут ли таиться за болью в плече опасные недуги.
«Нужно закинуть руку за голову и попытаться нащупать большим пальцем выступающий седьмой шейный позвонок. Если не чувствуете боль, то с самим плечом все в порядке», - уточнил он.
Специалист указал на патологии, которые часто таятся за болью в плече:
- повреждение шейного нерва С5-С6,
- опоясывающий герпес,
- болезни печени,
- ишемия сердца,
- синдром верхней грудной апертуры,
- пневмония.
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