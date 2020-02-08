Врач назвал опасные болезни, которые таятся за болью в плече

боль в плече

За периодической болью в плече могут таиться опасные болезни, сообщил врач-невролог и остеопат Александр Борисычев. Среди названных им недугов имеются патологии сердца и печени.

Боль в плече может серьезно нарушать привычный образ жизни человека – мешать нормально работать, выполнять повседневные дела. На своей странице в соцсети врач назвал причины, которые ведут к появлению такой боли.

Условно они делятся на две группы, первую составляют травмы и непосредственные повреждения плечевого сустава. Вторую – нарушения и болезни, которые не имеют прямого отношения к конечности, кости.

«Если при осмотре движение в плечевом суставе не вызывает боль, то проблема, скорее всего, не в самом плечевом суставе», - заметил Борисычев.

Врач назвал простой способ проверить, могут ли таиться за болью в плече опасные недуги.

«Нужно закинуть руку за голову и попытаться нащупать большим пальцем выступающий седьмой шейный позвонок. Если не чувствуете боль, то с самим плечом все в порядке», - уточнил он.

Специалист указал на патологии, которые часто таятся за болью в плече:
  • повреждение шейного нерва С5-С6,
  • опоясывающий герпес,
  • болезни печени,
  • ишемия сердца,
  • синдром верхней грудной апертуры,
  • пневмония.
Если домашняя проверка работы плеча не выявила боли при движении руками, с неприятным симптомом нужно обязательно обратиться за обследованием.

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