Будущих акушеров просят не называть беременных женщинами

Уже начиная с нынешнего месяца на курсах по обучению акушерству в Великобритании студентов попросят не использовать слово женщина в отношении мам, которые ожидают родов. Теперь их будут называть «беременными родителями». На этих курсах готовят специалистов, которые работают в системе Национальной службы здравоохранения. Здесь считают, что ради уважения прав трансгендеров и других представителей ЛГБТ-сообщества следует использовать гендерно-нейтральные формулировки.Хотя мужчина-трансгендер, который проходит через биологическое превращение в женщину, родить не может, при обратном варианте беременность и роды возможны. К примеру, у женщин, которые ощущают себя мужчинами и предпринимают переход в мужское тело. До определённого периода, то есть ещё до фаллопластики и удаления матки, такой человек может выносить ребёнка и родить его, хотя он уже не считает себя женщиной. Вот для уважения прав этих родителей будущих акушеров и призывают не использовать устаревшие обращения.Во внутреннем документе Университета Брэдфорда подробно описаны все эти правила, здесь четыре раза упоминаются так называемые «детородные люди» и 8 раз «рожающие люди». При этом слово женщина звучит в документах лишь трижды, а слово мать не звучит вовсе. В Университете Камбрии все ссылки на мам поменяли на словосочетание «биологические родители». ( ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ

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