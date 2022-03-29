Британские больницы спрашивают мужчин об их беременности
Исчезновение из медицинских карт понятий «мужчина» и «женщина» для соблюдения гендерного равноправия привело к комичной ситуации. Сейчас пациентов мужского пола при госпитализации просят заполнить анкету, где они должны написать, не являются ли беременными.
Всё большее количество британских мужчин должны отвечать на несколько странный вопрос о том, не являются ли они беременными, когда обращаются для радиотерапии или диагностики. Онкологические пациенты и все те, кто проходит через рентген или МРТ, должны отвечать на целый ряд вопросов. Они касаются и беременности, и теперь это актуально для мужчин, что окажется несколько парадоксальным, поскольку ещё ни одному мужчине забеременеть не удавалось. Но всё дело в том, что из анкет и историй болезни по требованию ЛГБТ-сообщества удалили понятия «мужчина» и «женщина», оставив только бесполое слово «пациент» (в английском языке нет мужского и женского рода).
А поскольку понятие «пациент» не позволяет врачу понять, к какому полу он принадлежит, а некоторые английские имена являются универсальными для мужчин и женщин, то врачи вынуждены просить своих пациентов отвечать на этот странный вопрос. Пока это отмечается только в некоторых медицинских учреждениях и еще не стало общим для всей системы здравоохранения в Англии, но подобное является лишь делом времени. ЛГБТ-сообщество вообще настаивает на том, чтобы из всех официальных документов, включая даже паспорта, были удалены так называемые «гендерные стереотипы».
Некоторые лечебные и диагностические процедуры используют радиацию, а поэтому они представляют опасность для детей в утробе матери. Вот почему пациенток обычно спрашивают о том, не ожидают ли они ребенка. Любопытно, что еще в 2017 году британский Минздрав изменил самое понятие детородных пациенток в документах на более нейтральное - с "женщины детородного возраста" до... "личности с потенциалом рождения ребёнка". (ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ)
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