Может ли медитация уменьшить риск болезни Альцгеймера

Исследователи из Университета Кан-Нормандии во Франции предположили, что осознанная медитация может быть ключом к сохранению остроты мозга. Практиковавшие эту технику релаксации в течение полутора лет люди демонстрировали наилучшие результаты в когнитивных тестах по сравнению с теми, кто за этот же период проходил через уроки английского языка для поддержания активности мозга.Тем самым доказано, что медитация более эффективна для тренировки ума, чем обучение иностранному языку. Это последнее по времени исследование, подчеркивающее пользу осознанной медитации в деле укрепления здоровья, а также защиты интеллекта. Ранее учёные доказали, что медитация позволяет уменьшить артериальное давление, понизить уровень сахара в крови и даже облегчать болевые симптомы.Медитация включает в себя очищение ума или концентрацию на определённые мысли, позволяющие тренировать внимание и осознание, чтобы достичь ясного умственного и эмоционального стабильного состояния. В исследовании приняли участие 137 мужчин и женщин со средним возрастом в 69 лет, у которых не было деменции. Их разделили на три группы: в первой медитировали, во второй учились английскому, а в третьей вели обычный образ жизни без всяких тренировок. ( ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ

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