Некоторые внешние симптомы говорят о больной печени: врач Слюняева
По словам врача-гастроэнтеролога Натальи Слюняевой, постоянная усталость, отсутствующий аппетит, проблемы с кожей могут оказаться одними из симптомов, говорящих о том, что печень больна.
Врач Слюняева рассказала в интервью о многообразных симптомах, которые могут указывать на возникшие в печени нарушения.
«Желтоватый оттенок кожи и глаз, боль в животе, отеки конечностей и зуд могут свидетельствовать о проблемах с печенью», - сообщила медик сайту «Аргументы и факты».
Также Слюняева перечислила другие возможные внешние симптомы, сигнализирующие о больной печени.
- Темный цвет мочи.
- Очень бледный стул.
- Хроническая усталость.
- Тошнота.
- Отсутствие аппетита.
Ранее портал MedikForum.ru писал о том, какие симптомы свидетельствуют об активации воспаления в организме.
Наталья Слюняева
Здоровье
врач-гастроэнтеролог
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