Некоторые внешние симптомы говорят о больной печени: врач Слюняева

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усталость

По словам врача-гастроэнтеролога Натальи Слюняевой, постоянная усталость, отсутствующий аппетит, проблемы с кожей могут оказаться одними из симптомов, говорящих о том, что печень больна.

Врач Слюняева рассказала в интервью о многообразных симптомах, которые могут указывать на возникшие в печени нарушения.

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«Желтоватый оттенок кожи и глаз, боль в животе, отеки конечностей и зуд могут свидетельствовать о проблемах с печенью», - сообщила медик сайту «Аргументы и факты».

Также Слюняева перечислила другие возможные внешние симптомы, сигнализирующие о больной печени.
  • Темный цвет мочи.
  • Очень бледный стул.
  • Хроническая усталость.
  • Тошнота.
  • Отсутствие аппетита.
Врач уточнила, что возникновение данных признаков может означать развитие таких патологий, как желчнокаменная болезнь, билиарный цирроз, вирусные заболевания печени. Также они могут говорить о печеночной недостаточности – опасном состояния, при котором для человека повышается риск столкнуться с отказом органа.

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Ранее портал MedikForum.ru писал о том, какие симптомы свидетельствуют об активации воспаления в организме.
Наталья Слюняева
Наталья Слюняева
Здоровье
врач-гастроэнтеролог
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