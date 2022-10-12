Почему диабетикам полезно налегать на лук

Исследователи из США и Нигерии в ходе совместной работы доказали удивительно полезные свойства лука для пациентов с диабетом. Установлено, что самый обычный лук уменьшает повышенный уровень сахара в крови, он также эффективно сражается и со скачками холестерина. Правда, употреблять этот овощ следует в сочетании с выписанными от диабета препаратами вроде метформина. Отметим, что эксперименты пока проводились среди лабораторных крыс.Исследователи вывели специальную породу грызунов, которые страдали от диабета. Они давали им различное количество экстракта лука в сочетании с препаратами от диабета. Результаты этого эксперимента оказались весьма неожиданными, поскольку экстракт лука был способен уменьшить уровень сахара в крови на 50% сильнее, если сравнивать с контрольной группой, где лук животные не получали.Отметим, что у этого овоща есть и другие полезные свойства для организма. Хорошо известна способность лука повышать иммунитет, и поэтому его часто применяют для профилактики и борьбы с простудными заболеваниями. Помимо этого, лук обеспечивает профилактику расстройств желудочно-кишечного тракта, сердечно-сосудистых заболеваний и даже ожирения. ( ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ

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