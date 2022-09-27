Наиболее вредный при диабете овощ назван диетологом Гинзбургом

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картофель

По словам врача-диетолога Михаила Гинзбурга, диабетикам решительно не следует налегать на картошку.

Диетолог Гинзбург объяснил в интервью, почему картофель обладает репутацией наиболее вредного овоща при диабете двух типов, и первого и второго.

«Картофель является самым опасным овощем для людей с диабетом первого и второго типа», - сказал медик, беседуя с «Москвой 24».

Специалист заметил, что картошка является источником – быстро усваиваемых углеводов. Для их поглощения организму необходим инсулин. При диабете первого типа организм не способен вырабатывать его самостоятельно.

«Это может вызвать декомпенсацию сахарного диабета, когда уровень глюкозы в крови достигает предельных отметок», – сообщил Гинзбург, говоря о последствиях поедания картофеля при диабете первого типа.

В свою очередь, если человек боен диабетом второго типа, употребление картошки может вызвать у него повышение уровня сахара в крови, причем сразу резкое. В результате может усугубиться неблагополучная симптоматика, присущая заболеванию.

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Наиболее вредными для диабетиков являются блюда, содержащие измельченный картофель – например, пюре.

Чего по мнению врача нельзя пить натощак


Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что сильнее повышает уровень холестерина в крови: жир или сахар.
Михаил Гинзбург
Михаил Гинзбург
ЗОЖ
директор Самарского НИИ диетологии и диетотерапии, доктор медицинских наук
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Теги : вред картофеля, продукты при диабете, Михаил Гинзбург
Наиболее вредный при диабете овощ назван диетологом Гинзбургом
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