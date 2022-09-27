Наиболее вредный при диабете овощ назван диетологом Гинзбургом

«Картофель является самым опасным овощем для людей с диабетом первого и второго типа», - сказал медик, беседуя с «Москвой 24».

«Это может вызвать декомпенсацию сахарного диабета, когда уровень глюкозы в крови достигает предельных отметок», – сообщил Гинзбург, говоря о последствиях поедания картофеля при диабете первого типа.