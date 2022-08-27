Диабет: лук снижает холестерин и сахар на 50%
Диабет 2 типа характеризуется нестабильным уровнем сахара в крови, что угрожает нанести вред организму. Диетические решения могут оказывать сдерживающее влияние на уровень сахара в крови. Впечатляющая демонстрация силы показала, что дешевый овощ снижает высокий уровень сахара в крови на 50 процентов.
Диабет 2 типа означает, что поджелудочная железа не производит достаточного количества инсулина для регулирования уровня сахара в крови, или инсулин, который она производит, не поглощается клетками. Инсулин регулирует уровень сахара в крови — основной тип сахара в крови. Без этого механизма уровень сахара в крови может взлететь до опасного уровня. К счастью, под рукой есть эффективная контрмера.
«Экстракт лука значительно снижает высокий уровень глюкозы (сахара) в крови и общий уровень холестерина у крыс с диабетом при приеме с антидиабетическим препаратом метформином. Лук дешев и доступен и используется в качестве пищевой добавки. У него есть потенциал для использования в лечении пациентов с диабетом», - говорит эндокринолог Антонина Гуреева специально для МедикФорум.
Исследование проводилось на крысах. Две дозы экстракта лука, 400 и 600 мг/кг/день, значительно снижали уровень сахара в крови натощак у крыс с диабетом на 50 и 35 процентов соответственно по сравнению с исходным уровнем.
Необходимо исследовать механизм, с помощью которого лук приводит к снижению уровня глюкозы в крови.
"Употребление клетчатки снижает риск сердечно- сосудистых заболеваний, желудочно-кишечных заболеваний, рака толстой кишки, диабета 2 типа и ожирения", - советует врач.
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