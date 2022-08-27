Диабет: лук снижает холестерин и сахар на 50%

«Экстракт лука значительно снижает высокий уровень глюкозы (сахара) в крови и общий уровень холестерина у крыс с диабетом при приеме с антидиабетическим препаратом метформином. Лук дешев и доступен и используется в качестве пищевой добавки. У него есть потенциал для использования в лечении пациентов с диабетом», - говорит эндокринолог Антонина Гуреева специально для МедикФорум.

"Употребление клетчатки снижает риск сердечно- сосудистых заболеваний, желудочно-кишечных заболеваний, рака толстой кишки, диабета 2 типа и ожирения", - советует врач.