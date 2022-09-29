Лук может быть самым доступным продуктом для снижения сахара в крови

«Лук дешев и доступен, может использоваться в качестве пищевой добавки. У него есть потенциал для использования в лечении пациентов с диабетом » - сообщили исследователи под руководством профессора Энтони Оджи.

Наиболее распространенным видом диабета является диабет 2 типа, при котором в организме происходят нарушения, связанные с выработкой инсулина (гормон, помогающий регулировать стабильный уровень сахара в крови). В результате уровень глюкозы в крови может достичь опасной высоты и вызвать целый каскад осложнений.В то же время такой распространенный и доступный овощ как лук улучшает защиту организма от всплесков сахара в крови. В частности о «необходимости добавления этого овоща в повседневный рацион для снижения уровня сахара в крови» было заявлено на 97-м ежегодном собрании Эндокринологического общества в Сан-Диего.Исследовательская группа изучала действие лукового экстракта на крысах, разделенных на разные группы. Животные с диабетом получали различные дозы экстракта лука – ученых интересовало, усилит ли он эффект метформина (лекарство, используемое в лечении диабета). Испытание подтвердило, что животные, получавшие препарат и луковый экстракт, демонстрировали заметное снижение уровня сахара в крови. В частности, было зафиксировано, что сахар понижался на 35 и 50 процентов.Кроме того, лук способствует снижению повышенного холестерина, констатировали экспериментаторы. Как и в случае с высоким уровнем глюкозы в крови, доза луковичного экстракта 400 мг и 600 мг на килограмм массы тела оказалась наиболее эффективной в отношении холестерина. Руководитель проекта, профессор Оджи высказался о том, что лук способен увеличивать скорость метаболизма. Впрочем, какой именно механизм позволяет пряному овощу вызывать снижение уровня глюкозы в крови, ученые пока точно сказать не могут.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что определенные углеводы могут защищать от развития диабета 2 типа.